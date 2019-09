Formation avec My Streets Ireland.



Les participants doivent suivre une formation de trois mois. La seule condition pour être accepté, c’est de s’engager à venir sobre et se montrer respectueux. Pendant cette formation, on cherche avec eux les thèmes qui les intéressent pour faire des recherches dessus et écrire ce qu’ils vont expliquer aux touristes.

Puis des comédiens interviennent pour les aider à prendre confiance et à s’exprimer devant un groupe. Enfin, la dernière partie de la formation se passe avec des guides touristiques professionnels : avec eux, ils décident de leur parcours dans les rues de Dublin. Chaque tour est différent et offre une perspective unique de la ville.