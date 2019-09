Capture d'écran de la vidéo publiée sur la page Facebook de la présidence de Guinée.







Par ailleurs, à 10min25, dans la vidéo filmée par un spectateur, il est possible de voir que les places devant sont effectivement inoccupées, et qu’elles ne correspondent en rien aux images de la salle pleine.

Capture d'écran de la vidéo publiée sur la page Facebook de la Présidence de Guinée à 10min25.





Contacté par notre rédaction, le porte-parole de la présidence n’avait pas réagi à nos sollicitations au moment de la publication de cet article. Nous la publierons si celle-ci nous parvient.



Article écrit par Alexandre Capron (@alexcapron). La rédaction des Observateurs de France 24 n'a pas retrouvé pour l'instant l'origine des images ajoutées au montage. Il pourrait s'agir d'images anciennes ou filmées cette année, mais à un moment différent du discours d'Alpha Condé.

La vidéo de onze minutes publiée sur la page Facebook de la présidence de Guinée montre l’arrivée du chef d’État à la tribune de l’ONU pour un discours. Elle est entrecoupée de plusieurs séquences montrant une salle comble, puis la vidéo montre l’intégralité du discours d’Alpha Condé, filmé par un spectateur.Problème : comme repéré sur Twitter par Sidy Yansané , correspondant de RFI, les images montrant la salle pleine ont été ajoutées au montage.Sur les images du discours diffusée sur la web TV de l’ONU , on remarque que la salle est beaucoup plus clairsemée, notamment que les premières places ne sont pas occupées.Or, sur les images de la vidéo publiée sur la page Facebook de la présidence de Guinée, la salle semble pleine, et les places de devant sont occupées.