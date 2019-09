À 34 ans, on m’a diagnostiqué un cancer du sein. Avant d’entamer une chimiothérapie, j’ai coupé mes cheveux – car j’allais les perdre de toute façon – pour les donner à une fondation américaine, afin qu’ils soient utilisés pour fabriquer des perruques destinées aux fillettes ayant un cancer. Il est très dur pour une femme de perdre ses cheveux. Actuellement, je suis en rémission, mais je continue tout de même certains traitements.



Par la suite, j’ai eu l’idée de créer ces poupées, qui sont jolies et coquettes, pour que les fillettes ayant perdu leurs cheveux en raison de la chimiothérapie puissent s’y identifier.



Les poupées sont fabriquées au Venezuela.

Pour les fabriquer, j’ai cherché des artisanes vivant au Venezuela, car il y a très peu de travail là-bas actuellement. Je travaille avec une dizaine de femmes vivant à Barquisimeto, même si cela ne les occupe pas à temps plein. Mais il est très difficile, pour elles, de trouver le matériel nécessaire à la fabrication des poupées, en raison de la situation économique au Venezuela : tissu, tulle, fil à coudre, petits éléments brillants…



"Pour les fillettes qui reçoivent ces poupées, c’est un soutien émotionnel important"

Une fois que les poupées sont prêtes, les artisanes me les envoient, puis je les expédie aux clients. Le prix est de 39,99 dollars [soit 36,60 euros, NDLR] Pour chaque poupée vendue, une poupée est donnée à une fillette atteinte d’un cancer ou d’alopécie [un terme désignant une perte de cheveux, pouvant avoir différentes causes, NDLR]. Pour l’instant, nous en avons fabriqué une centaine : la moitié a été vendue et l’autre moitié a été donnée aux États-Unis ou au Venezuela, via deux fondations, la Fundación Amigos del Niño con Cáncer et l’Hospital de Peluches, qui m’ont d’ailleurs passé une commande pour décembre.



Pour les fillettes qui reçoivent ces poupées, c’est un soutien émotionnel important. Par exemple, Natalia, une petite vénézuélienne venue aux États-Unis pour se faire soigner, car il est très difficile d'être traitée au Venezuela actuellement, m’a tout de suite dit "elle est comme moi", au sujet de sa poupée, quand je l’ai rencontrée. Et les parents sont contents, car il n’y a pas d’autres jouets similaires.