Une autre manifestation était organisée le même jour à Jayapura, la capitale provinciale. Elle aurait entrainé la mort d’un soldat et de trois civils touchés par des balles en caoutchouc, selon la police. De nombreux activistes affirment, au contraire, que les soldats ont utilisé des balles réelles.

Nous sommes arrivés tôt le matin sur le campus de l’Université de Papouasie entre 5h et 8h. La manifestation avait été organisée pour demander plus de places dans les résidences universitaires pour les étudiants revenus des autres régions indonésiennes, parce qu’ils ne s’y sentaient plus en sécurité ou y étaient victimes de racisme.



Les manifestants sont arrivés au niveau du centre culturel Waena Expo entre 9h et 11h. La police nous attendait : j’ai vu 17 unités et 4 fourgons. Ils ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes et à tirer en l’air avec leurs armes à feu. J’ai alors couru et je me suis réfugiée près du musée. J’ai vu des manifestants blessés par la police, mais je ne l’ai pas vue tirer sur eux directement. Il y aurait eu dix blessés par balles et quatre personnes tuées, dont un soldat. Je ne sais pas comment il est mort car je n’ai pas vu de manifestants armés.

Le jour le plus sanglant en Papouasie de ces 20 dernières années

Une activiste de 21 ans basée dans cette ville, ayant également tenu à garder l’anonymat, était dans le cortège ce jour-là.Selon la police, le soldat a été poignardé par les manifestants.Au lendemain de ces violences, Amnesty International a appelé à l’ouverture d’une enquête indépendante et impartiale sur les affrontements entre manifestants et policiers. "C’est le jour le plus sanglant en Papouasie de ces 20 dernières années", a déclaré Usman Hamid, directeur exécutif de l’ONG.