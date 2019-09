Un homme a été agressé le 17 septembre dans le village de Kremis, dans la région de Kayes, dans le sud-ouest du Mali. Dans cette zone persiste une certaine forme d'esclavage et ceux qui tentent de la combattre sont régulièrement victimes de violences.



Des images partagées sur les réseaux sociaux depuis le 17 septembre montrent cet homme se faire agresser dans le village de Krémis, à quelques kilomètres de la frontière avec la Mauritanie. Plusieurs dizaines de personnes l’encerclent alors qu’il est au sol, torse nu, et lui ligotent de force les pieds et les poings.