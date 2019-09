Depuis quelques années, la pratique du yoga se développe un peu partout dans le monde, tout en gardant l’image d’une activité destinée à des privilégiés ayant les moyens de s’offrir ces cours. Pourtant, au Liban, une jeune yogi, convaincue des bienfaits de cette pratique pour tous, a décidé de dispenser des cours auprès des plus défavorisés de façon bénévole.



Oubliez les tenues à la mode, les tapis fluos et les salles aménagées. Loin du confort de ceux qui ont le luxe de pouvoir se payer des cours de yoga, Sandy Boutros, une Libanaise de 29 ans, a décidé d’initier des élèves là où on s’y attend le moyen : dans les camps de réfugiés, dans le nord du Liban.





Un cours de yoga pour tout petits, dans le camp de Tal Abbas, dans le gouvernorat de l'Akkar.