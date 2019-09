Photos de maisons brûlées dans le district de Gonkou ; visite du gouverneur et de sa délégation le 19 septembre. Images envoyées à la rédaction des Observateurs de France 24 par Mamadou Bobo Bah.



Un rapport de 2015 écarte la thèse mystique

Contacté par notre rédaction, le commandant Mohamed Lamine Diakité, qui dirige l'unité des sapeurs-pompiers de Labé, reconnaît la difficulté à réagir face à ces feux : son service ne dispose ni des moyens de se rendre dans les zones reculées, ni de citerne. "On devrait se rendre sur place pour connaître les causes et faire de la sensibilisation, mais notre unité n’est pas opérationnelle." Il ajoute qu’il est rarement informé de ces feux, les habitants n’appelant plus des pompiers qui ne se déplaceront pas.S’il est difficile de savoir exactement à quand remonte ce phénomène, il aurait commencé à être recensé en 1978 après l’incendie d’un hameau à Hafia, une sous-préfecture de Labé. Depuis, les autorités ont décompté près de 5 000 cases et 27 000 habitants concernés par ces feux . Au cours des dix dernières années, des études ont été menées, sans toujours aboutir à des hypothèses concluantes.En janvier 2015, après une nouvelle série de feux d’origine inconnue, deux pompiers français sont allés enquêter dans la région durant trois semaines, à la demande de la présidence guinéenne . Pendant trois semaines, ils se sont rendus sur les lieux des incendies pour tenter d’en comprendre la cause et faire analyser les matériaux présents dans les habitations.Dans un rapport de 88 pages documenté par des schémas, des photos, des graphiques et des analyses chimiques, les deux Français écartent la théorie mystique. Les résultats de leurs observations et des analyses effectuées au laboratoire de l'Université de Poitiers s'accordent sur deux points : les feux ont pour origine l'auto-échauffement des toits de chaume et l'auto-combustion des vêtements.Ainsi, si les villageois recouvrent leur toit avec de la paille encore humide, celle-ci fermente. Cette réaction dégage de la chaleur et peut alors faire s’enflammer la paille. La deuxième cause est liée, selon les pompiers français, au vernis se trouvant sur les vêtements traditionnels : cette couche contient des "poussières" inflammables, surtout quand les habits sont humides et comprimés dans des valises.Il est ainsi recommandé, dans le rapport , de laisser sécher la paille avant de la poser sur les toits, et de sécher les vêtements et les ranger dans des pièces ventilées.