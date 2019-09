Actuellement, nous avons près de 280 élèves. Ils viennent principalement d’Afghanistan, mais aussi du Pakistan, d’Iran, de Syrie, et d’Irak, et quelques-uns viennent de Somalie.



Le matin, nous avons 180 enfants, et l’après-midi, environ 100 adultes. Nous enseignons les sciences, les sciences sociales et les mathématiques aux enfants. Et avec les adultes, nous donnons surtout des cours de langue : anglais et indonésien. Mais nous ne délivrons aucun diplôme officiel.



Notre équipe est également composée de réfugiés. Certains sont un peu plus âgés, mais la plupart sont assez jeunes.