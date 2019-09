Les gens sont accros aux fast-foods, ils ne savent pas comment avoir un mode de vie sain, et il y a du sucre dans tous les aliments, ce qui est addictif... Bien sûr, ils ont le droit de manger ce qui leur plaît, mais parfois, cela peut tuer. Or, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux n’y prête plus attention.

Donc nous avons besoin de ces fermes. Il y a tellement d’avantages au fait de cultiver soi-même... Vous n’avez pas besoin d’acheter de la nourriture, vous pouvez simplement la récolter. Cela ne coûte rien. Et le fait de jardiner apporte beaucoup aux quartiers.

"Les deux premières années, j’ai utilisé beaucoup de mon argent"

En ce qui me concerne, un jour, en 2014, j’ai vu qu’une personne avait installé des bacs dans lesquels se trouvaient des cultures, tout près de chez moi. C’était une femme, Juanita Brown-Ewell, qui avait fait cela : j’ai alors discuté avec elle, et elle m’a expliqué qu’il s’agissait d’un jardin partagé. Mais elle est décédée le 17 février 2015, alors qu’elle fournissait des produits frais aux habitants du quartier, très peuplé, sans supermarché proche.

Donc j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur ce lieu, puis j’ai rejoint le comité qui le gérait en tant que vice-président. Mais il n'y avait ni argent, ni subvention, à ma connaissance. Du coup, les deux premières années, j’ai utilisé beaucoup de mon argent pour réparer et apporter des améliorations au jardin… Mon fils, qui n'avait que sept ans à l'époque, m’a aidé. Pendant les deux premières années, c’est surtout nous qui avons travaillé dans ce jardin, sans vraiment être aidés par le reste des habitants. Certains ont un peu aidé, mais pas longtemps, il a été difficile de les impliquer. La plupart des bénévoles venaient d’autres quartiers.