Con tanta creatividad dando vuelta pensamos que podíamos arrancar un #sivosqueresChallenge de covers. ¿Qué dicen? ¿Nos envían por inbox?🎼🎤🎸: @LesArgentines #sivosqueres pic.twitter.com/DMr3cv3pX8 SiVosQueres (@SiVosQueres_) September 11, 2019

"Je n’arrive pas à payer mon loyer, je ne sais pas quoi faire, ne sais pas quoi faire. Travailler et travailler toute la journée”. La chanson "Si vos querés" ("Si tu veux"), du groupe de cumbia Sudor Marika, est devenue un hymne de rassemblement des opposants au président Mauricio Macri et au maire de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, à quelques semaines des élections présidentielle et municipales du 27 octobre.Dans la soirée du 30 août, plusieurs dizaines de militants du collectif anonyme #SiVosQuerés s’étaient réunis sur l’avenue Corrientes, au centre de la capitale Buenos Aires. Ils ont réalisé un "flashmob" (une "mobilisation éclair") chorégraphié de six minutes sur cette musique, racontant la crise économique et appelant à un changement de gouvernement. Un clip vidéo de l'action a ensuite été diffusé sur la chaîne YouTube du groupe."Macri s’en est allé, Macri s’en est allé. Si tu le veux, Larreta aussi", poursuit la chanson en référence au lourd revers subi par le président Mauricio Macri lors des primaires le 11 août . Ces élections, qui font figure de répétition générale de la présidentielle d'octobre, ont propulsé le candidat de centre-gauche Alberto Fernandez en grand favori.Le maire centre-droit de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, figure de la majorité présidentielle, pourrait, lui, être réélu à la tête de la capitale.Tout au long du mois de septembre, l’initiative a été relayée sur les réseaux sociaux avec les hashtags #MacriYaFue ("Macri s’en est allé"), #SiVosQuerés ("Si tu veux") #LarretaTambien ("Larreta aussi"). Des tutoriels pour apprendre la chorégraphie et des reprises de la chanson ont également été diffusées sur Facebook et Twitter.Vendredi 7 septembre, quinze flashmobs simultanés ont eu lieu dans la capitale, à l’appel du collectif #SiVosQuerés.Un mois auparavant, le 7 août, ce collectif avait annoncé son lancement en projetant des slogans sur près de 50 bâtiments de la ville. "Déception ?", "Il est temps", "Macri s’en est allé", pouvait-on lire sur les murs.Ce collectif anonyme, qui se présente comme un projet citoyen formé notamment d’artistes et de militants de la capitale, affirmait sur son site vouloir exprimer son mécontentement face à l’actuel président Mauricio Macri. Pour eux, l’objectif est également de "toucher ceux qui n’ont pas encore décidé de voter" – même si dans ce pays où le vote est obligatoire les primaires ont déjà jouit d’un taux de participation de 75 %