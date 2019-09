Des pluies torrentielles se sont abattues jeudi 12 septembre au soir sur différentes régions de l’Algérie, et notamment sur la capitale, paralysant le trafic et inondant jusqu’aux stations de métro d’Alger. Des images impressionnantes ont circulé sur les réseaux sociaux.



Les prévisions météorologiques avaient alerté la population des wilayas (régions administratives) du centre à travers un bulletin météorologique spécial (BMS), diffusé dans la matinée. Des pluies orageuses allaient s’abattre, accompagnées parfois de grêle.



Plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux pour montrer les torrents d’eau qui ont envahi les rues et les nombreux escaliers de cette ville construite sur une colline, comme ici dans le centre :







Les quartiers résidentiels n’étaient pas non plus épargnés, comme en témoigne cette vidéo filmée à Sidi Yahya, quartier huppé du sud de la ville :







Mais les plus impressionnantes de toutes restent sans doute les images du métro d’Alger, où l’on voit des jeunes perchés sur les escalators et sur les rampes d’escalier, pris au piège par la montée de l’eau :





Ici, des jeunes en claquettes et pantalons retroussés jusqu’aux genoux filment les inondations dans le métro en commentant : "Voilà le métro d’Alger, les infrastructures publiques !"







D’autres bâtiments, comme l’aéroport international d’Alger, n’a pas été épargné :







Si la wilaya d’Alger ne déplore aucune victime, de nombreux accidents de la route ont été toutefois signalés sur la page "Info Trafic Algérie".



Ces intempéries ne semblent par ailleurs avoir aucune incidence sur la mobilisation des Algérois : pour le 30e vendredi consécutif, les marches de protestation hebdomadaires contre le pouvoir en place continuent, avec en prime un ciel dégagé.