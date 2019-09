Attention aux photos qui jouent sur vos émotions



Lundi 9 septembre sur le plateau de France 24, Alexandre Capron est revenu sur d'autres détournements de photos similaires à celle de cet épisode de Info ou Intox : des photos qui jouent sur votre affect ou encore un sentiment largement partagé avec une légende floue et non datée doivent vous mettre la puce à l'oreille... Explications :Et pour revoir tous les autres épisodes de Info ou Intox, cliquez sur l'image ci-dessous !