La situation ne peut pas rester comme ça, nous devons agir pour interpeller les autorités. Il faut assainir notre cadre de vie, les caniveaux sont remplis de débris et d’ordures. Ensuite il faut aussi permettre à l’eau de circuler pour empêcher les inondations qui font des ravages dans notre pays en saison des pluies. Enfin il y a un enjeu lié au paludisme : l’eau stagnante de ces caniveaux est un nid à moustiques, autour des habitations.





C’est pour ça que nous avons lancé les opérations "Mana Mana", une expression qui désigne quelque chose qui doit être fait vite et bien. Nous avons fabriqué des tracts avec les photos des caniveaux bouchés pour heurter la sensibilité des gens. Nous les avons distribués aux riverains et aux personnes de référence du quartier, les chefs coutumiers, les leaders d’opinion. Nous avons aussi utilisé les réseaux sociaux à travers la page de l’association et ma page personnelle et nous avons pu faire lire un communiqué à la radio municipale.







Tracts pour les opérations de nettoyage des caniveaux

Ça a été un succès : près de 300 personnes se sont mobilisées pour la première journée. Même des anciens – certains ont plus de 70 ans – ont participé au nettoyage. Ceux qui sont le plus en forme vont à l’intérieur des caniveaux pour en sortir les ordures. Les personnes âgées, les femmes et les enfants s’occupent de les ramasser et d’aller les déposer à la décharge. Les journées de travail durent de 5 h à 18 h !











Photo prises par Julien Tiendrebeogo (diaporama)

Nous avons été efficaces : le soir de notre première action, il y a eu une grosse pluie mais grâce à notre travail l’eau s’est bien écoulée et il n’y a pas eu de dégâts.







Photo prise par Julien Tiendrebeogo

L'Association pour la Promotion de la Citoyenneté et le Développement (APCD) a décidé d’appeler les habitants du quartier de Somgandé, dans le 4e arrondissement de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, à prendre les choses en main. Constatant que rien n’était fait par les pouvoir publics pour dégager les déchets qui obstruent les rigoles censées permettre l’écoulement des eaux, ils ont été en moyenne plus de 200, deux samedis de suite, les 24 et 31 août, à s'être réunis pour des opérations citoyennes de nettoyage.Pour Julien Tiendrebeogo, président de l’APCD, il n’était plus possible d’attendre que les services municipaux se saisissent d’un problème connu de tous :