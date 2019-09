L’Association sud-africaine du Transport Routier (RFA) estime que depuis mars 2018, plus de 200 personnes ont été tuées dans des attaques visant des chauffeurs routiers étrangers en Afrique du Sud. Selon l’organisation, plus de 1 000 véhicules ont été détruits, ce qui représenterait pour l’économie locale un coût supérieur à 70 millions d’euros.



Au moins vingt personnes ont été arrêtées dans la province du KwaZulu-Natal (sud-est) en lien avec la grève. Des armes et des engins explosifs remplis d’essence ont été retrouvés sur la plupart d’entre eux





Vidéo publiée par Human Rights Watch montrant un camion en flammes à Olifantskop Pass dans la province du Cap-Oriental le 2 septembre, jour de lancement d’une grève nationale contre l’emploi de chauffeurs étrangers.