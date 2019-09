Des massacres traçables grâce aux images satellites

Carte générée par le logiciel Google Earth, sur laquelle nous avons ajouté les données du site fires.ru.

Le territoire de Djugu est en proie à une vague d’attaques et de meurtres visant les civils et les forces de l’ordre depuis février 2018. Après une accalmie fin 2018 - début 2019, les violences ont repris en mai dernier.Si le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s’est rendu sur place le 2 juillet et a promis que “l’armée restera jusqu’au jour où il n’y aura plus un coup de feu”, la région semble oubliée du monde.Mercredi 28 août, une association de la société civile a officiellement exigé la création d’un tribunal pénal international pour juger les crimes commis à Djugu. Selon elle, environ 5 000 personnes ont été tuées depuis le début des violences en 2017.De nombreux internautes de la région ont alerté la rédaction des Observateurs de France 24 sur ces atteintes aux droits de l’Homme, mais peu étaient en mesure de fournir des preuves ou les contacts de témoins directs.Après plusieurs semaines de travail et la sollicitation de nombreux habitants et membres de la société civile locale, notre rédaction a pu documenter certains massacres et attester d’atteintes aux droits de l’Hommes alarmantes : enfants découpés en morceaux, vieillards abattus avec des flèches, femmes violées et assassinées dans leur fuite, villages incendiés et pillages.Compte tenu de la violence des images que nous avons pu authentifier, nous n’en publions qu’un nombre restreint et floutons les plus choquantes. Il n’en reste pas moins que les faits relatés dans cet article sont susceptibles de heurter les sensibilités.Grâce à des informateurs locaux et à des articles de presse, nous avons pu lister un certain nombre de villages où des massacres se seraient produits depuis mai 2019.Pour recouper ces informations, nous avons ensuite utilisé un outil permettant de localiser des feux important s via les images satellites.En superposant dans le logiciel Google Earth ces villages et les données de fires.ru montrant les feux s’étant déclarés dans la région à cette période, nous avons pu établir que le groupe de villages de Tche avait été la cible d’une attaque impliquant des incendies (criminels) les 11, 12 et 13 juin.Le 16 juin, après avoir découvert de nombreux corps dans les environs, la société civile avait d’ailleurs indiqué qu’ au moins 150 personnes avaient été tuées dans cette localité à ces dates.