Les autorités birmanes ont été très claires dans leur refus de coopérer avec nous, de quelque manière que ce soit. Nous n’avons jamais pu nous rendre en Birmanie. Ni nous, ni aucun journaliste, aucun humanitaire, aucun journaliste, n’a pu aller à Tula Toli depuis le massacre ou rapporter d’images. Nous avons interrogé des centaines de témoins oculaires, recueilli de nombreux témoignages, vu des images de l’attaque et des images satellites des destructions. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas récupérer la moindre preuve physique sur le terrain qui pourrait compléter nos informations. Nous aimerions pouvoir chercher des restes de corps et de bâtiments brûlés, d’autres témoins oculaires parmi ceux vivant toujours dans l’État de Rakhine…

Les images diffusées par Shafiur Rahman sont rares car les autorités birmanes rendent quasi impossible l’accès à l’État de Rakhine, où elles ont également imposé un black-out sur les télécommunications en juin . Dès juillet 2017, le gouvernement d’Aung San Suu Kyi avait ainsi refusé l’entrée sur son territoire à trois enquêteurs mandatés par l’ONU pour faire la lumière sur "les allégations de violations des droits de l’Homme par les militaires birmans, en particulier dans l’État de Rakhine".L’un de ces enquêteurs, l’Australien Chris Sidoti, confirme à quel point de telles images sont difficiles à obtenir :

Le massacre de Tula Toli s’était déroulé cinq jours après des attaques commises par la guérilla rohingya de l’ARSA (Armée du salut des Rohingya de l’Arakan) contre une trentaine de postes de police, tuant au moins douze policiers dans la zone selon le gouvernement et blessant légèrement un soldat près de Tula Toli.



Un retour difficile à mettre en œuvre pour les réfugiés rohingya



Fin août, les autorités birmanes ont proposé le rapatriement de 3500 Rohingyas en Birmanie, sur la base du volontariat. Mais aucun candidat au retour ne s’est manifesté jusqu’à présent. Les Rohingyas redoutent d'être envoyés dans des camps d'internement pour déplacés en Birmanie. De plus, ils voudraient être considérés comme des citoyens à part entière par les autorités..



D’après un document gouvernemental révélé par Reuters cartographiant la réinstallation prévue des Rohingyas rapatriés, de nombreux réfugiés ne retourneront pas dans leur village d’origine, mais seront regroupés dans des dizaines de nouvelles localités exclusivement rohingyas, les séparant ainsi du reste de la population et permettant une meilleure surveillance.



Interrogé par Reuters quant à la possibilité pour les Rohingyas de retourner dans leurs villages d’origine, Win Myat Aye, le ministre chargé de la réinstallation a répondu : "Si leurs maisons sont toujours là et qu’ils veulent y aller, ils pourront." Les anciens habitants de Tula Toli savent désormais qu’ils n’en auront pas la possibilité.