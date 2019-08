Lundi 26 août, le quartier Exarchia d’Athènes – célèbre pour abriter des activistes anarchistes et des migrants – a été la cible d’une opération policière d’envergure : quatre squats pour migrants ont été fermés et plus d’une centaine d’entre eux ont été arrêtés. Une opération qui s’inscrit dans la ligne politique dure du nouveau gouvernement grec.



L’opération a eu lieu entre 5 h et 7 h du matin. Elle a impliqué plusieurs corps de la police grecque, dont les CRS et la police antiterroriste, et a notamment mobilisé un hélicoptère et un drone. Résultat : quatre squats ont été vidés et barricadés pour empêcher les migrants d’y retourner, et 143 d’entre eux, dont des femmes et des enfants, ont été arrêtés.





Vidéo filmée dans le quartier d'Exarchia, durant la matinée de l'intervention policière, et publiée par la page Facebook Spirou Trikoupi 17, montrant un des squats vidés par la police.



Cette opération, très médiatisée en Grèce, s’inscrit dans la politique du nouveau gouvernement grec, formé à la suite de la victoire du parti conservateur et anti-migrants Nouvelle démocratie, début juillet. Le nouveau Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, avait en effet déclaré dans le passé que le quartier d’Exarchia était "infesté par les terroristes", que des "armes lourdes" y circulaient et qu’il comptait le "nettoyer".