Lili (pseudonyme), une journaliste iranienne travaillant sur les questions de société, explique comment ces sextapes ont été perçues par les Iraniens.

Nous savions que beaucoup d’officiels iraniens avaient une double vie, ce n’était pas vraiment un secret, mais ces vidéos en sont la preuve.

Quand ils voient cela, les gens se disent que cela prouve une fois de plus leur hypocrisie. Ces hommes ont le droit d’avoir des relations sexuelles, bien sûr, et la plupart des gens se fichent de savoir avec qui… Mais là, il s’agit d’officiels de la République islamique, un État où existe une police des mœurs et où l’on arrête les personnes ayant un(e) petit(e) ami(e). Il y a une dizaine d’années, une sextape d’une actrice de séries télévisées avait été diffusée, ce qui avait ruiné sa vie : elle avait été arrêtée, puis elle avait quitté l’Iran pour aller en France. Là, comme il s’agit d’hommes politiques, ils ne devraient pas être inquiétés sur le plan légal : c’est pour cela que les gens sont en colère, pas en raison de leur vie sexuelle.

L’ancien gouverneur du Kohguilouyeh-et-Bouyer-Ahmad et le maire de Sadra ne sont pas des politiciens très importants à l’échelle nationale : on peut donc penser qu’ils ont été victimes de rivalités au niveau local. Concernant le premier, c’était visiblement une caméra cachée. Tous deux sont proches des réformistes et des centristes, donc on peut imaginer que les vidéos ont été diffusées par des personnes proches des plus conservateurs.