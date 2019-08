Une habitante de Réjiche, une station balnéaire réputée située dans l'est de la Tunisie, a récemment filmé une tortue de mer, retrouvée morte sur la plage, afin de tirer la sonnette d’alarme sur la pollution marine. D’après les habitants et la mairie, très mobilisés sur la question, cette pollution serait liée aux activités de la station d'épuration installée sur la côte.



Les vidéos ont été tournées sur la côte de Réjiche, le 20 août : on y voit une tortue de mer, inerte, échouée sur la plage. Nedra Mechri, l’auteure des vidéos, essaie de la réanimer en la traînant dans l’eau, en vain.

Vidéo d'une tortue échouée sur la plage de Réjiche prise par Nedra Mechri

"Ce n’est pas le premier cadavre d’animal que je retrouve "

Cette habitante de Réjiche soutient que l’incident n’est pas un fait isolé et que la plage ne cesse de se dégrader :

Ce jour-là, je suis allée à la plage pour me baigner avec ma famille. Au début, j’ai cru que la tortue était vivante, c’est pour cela que j’ai tenté de la remettre dans l’eau. Mais elle ne pouvait plus nager car elle venait de mourir. Ce n’est pas le premier cadavre d’animal que je retrouve : j’ai déjà vu des poissons morts, par exemple. C’est à cause de la pollution : des eaux usées sont déversées dans la mer par la station d’épuration de l’Office national de l’assainissement (Onas). Avant, Réjiche possédait une côte vierge, propre, prisée dans le pays. Aujourd’hui, l’eau est devenue marron, l’odeur aux alentours est nauséabonde. C’est pourquoi toute la ville s’est mobilisée cet été pour dénoncer les pratiques de l’Onas.

En avril, mai et juin, la population de Réjiche a organisé des marches pour demander la fin du rejet des eaux usées dans la mer, formant un mouvement nommé #Sayeblebhar ("Laissez la mer tranquille" en français), soutenu par le conseil municipal, élu en mai 2018. Les protestations se sont notamment intensifiées le 9 juin, après que la couleur de l’eau est devenue rougeâtre pendant quelques jours.

Image d'une manifestation contre la pollution marine à Réjiche