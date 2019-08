Vidéo tournée par un habitant et transmise par Aboubakar N.

Incroyable mais vrai!Le Fouta émerge littéralement des eaux. Miracle du PSE,on ne transporte plus les malades par charrette mais par grue sur des brancards de fortune comme ici à Sinthiou Garba,Kanel ce 21/8!Qui ose dire après que MS n'a pas mérité son triomphe électoral au Fouta pic.twitter.com/EqlbcAmlrw Thierno Alassane Sall (@TasOfficiel) August 21, 2019

Le 15 août, un pont provisoire installé sur la route nationale 2 a été emporté par le courant de la rivière, gonflée par les pluies saisonnières, à Sinthiou Garba. Il avait été installé là en remplacement d’un pont permanent, actuellement en travaux.Privés de ce point de passage vital permettant d’accéder aux écoles et aux services de soins, des habitants n’ont eu d’autre choix que de se hisser sur une petite plateforme et de traverser le cours d’eau à l’aide d’une grue de chantier. Cette opération a duré une journée, le 16 août, avant d’être interdite par les autorités.Plusieurs vidéos montrant ce mode de transport ont suscité l’indignation sur les réseaux sociaux . "Incroyable mais vrai ! […] Miracle du PSE [Plan Sénégal émergent, le programme de développement du gouvernement, NDLR], on ne transporte plus les malades par charrette mais par grue sur des brancards de fortune", a lancé sur Twitter Thierno Alassane Sall, l’ancien ministre de l’Énergie et figure de l’opposition.