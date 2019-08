L’un d’eux, le Camerounais Alain Tita Mongu a quitté son pays début mai : après avoir atterri en Équateur, il a traversé la Colombie, le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala, puis il est arrivé au Mexique, dans la ville de Talismán, début juin. Il revient sur les raisons de la mobilisation :

Deux jours après mon arrivée au Mexique, j’ai été placé en détention au poste migratoire de Tapachula. La raison avancée, c’est que j’étais entré illégalement. Puis ils m’ont libéré deux semaines plus tard, en me remettant un document. Je pensais qu’il allait me permettre de traverser librement le pays, car d’autres Africains arrivés au Mexique quelques mois plus tôt m’avaient dit que ça se passait comme ça… Donc j’ai immédiatement pris le bus pour aller vers le nord. Mais 1h30 environ après être parti, j’ai été contrôlé et renvoyé à Tapachula : en fait, mon document ne me permettait même pas de quitter le Chiapas.

"À bas le racisme, nous ne sommes pas apatrides. Nous avons une nationalité", peut-on lire sur cette banderole. Photo envoyée à notre rédaction par l'un des manifestants.



Finalement, on m’a dit de me rendre au bâtiment de la Comar [Commission mexicaine d'aide aux réfugiés, NDLR], pour demander l’asile.

Ça a été pareil pour les autres. [D’autres migrants africains joints par la rédaction des Observateurs de France 24 ont décrit un processus similaire, NDLR.] En gros, cela fait des semaines que nous sommes là, nous souhaitons uniquement avoir un document qui nous permettrait de traverser le pays librement, et on nous oblige à demander l’asile. Mais nous ne voulons pas demander l’asile, surtout qu’il faut attendre plusieurs mois avant d’avoir une réponse, et on ne peut pas travailler en attendant. C’est pour cela que nous protestons actuellement.

Personnellement, je n’ai pas demandé l’asile, et très peu l’ont fait. Ou alors, j’aimerais pouvoir faire la demande dans le nord du pays, où je connais des gens et où on peut parler anglais.