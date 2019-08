Depuis une semaine, les images d’une partie de chasse, organisée dans la région de Marrakech-Safi, circulent massivement sur les réseaux sociaux marocains. On y voit une dizaine d’hommes – des touristes du Golfe – qui s’affichent fièrement à côté de centaines de cadavres de tourterelles, outrepassant les quotas fixés par la législation marocaine. Une dérive qui est loin d’être un cas isolé.



Sur une première photo publiée le 9 août, 11 hommes posent derrière des centaines de tourterelles mortes. En légende, le chasseur remercie l’agence Extreme hunters pour l’organisation du voyage et raconte que 1 490 tourterelles ont été tuées en une matinée. Extreme hunters est une entreprise basée au Koweït qui organise des parties de chasse dans différents pays en partenariat avec des agences de tourisme locales.





Le 11 août, il a également publié une autre photo, sur laquelle apparaissent cinq hommes.





Quelques jours plus tard, une vidéo publiée par Extreme hunters sur sa page Instagram a également été repérée, notamment par des associations de défense des animaux marocaines et par la Coordination nationale des associations de chasses au Maroc. Là encore, on y voit des centaines d’oiseaux morts. Il est possible de reconnaître l’homme qui filme, avec sa casquette à l’envers, car il apparaissait déjà sur la photo publiée le 9 août. "C’est le butin de la matinée : 1 490 tourterelles ! Que Dieu vous bénisse !", entend-on dans la vidéo.





Un quota de 50 tourterelles par jour et par chasseur, selon la réglementation marocaine…

Ces oiseaux migrateurs voyagent entre l’Afrique et l’Europe, via le Maghreb. Au Maroc, leur chasse n’est autorisée qu’entre juin et août, et les touristes peuvent les tuer uniquement s’ils passent par une agence de chasse touristique qui les prend en charge, agréée par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts (qui dépend du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts). Ces oiseaux sont généralement mangés par ces mêmes touristes à la suite de la partie de chasse.



Selon la réglementation locale, le nombre maximal de tourterelles qu’un chasseur peut abattre au cours d’une même journée est de 50. Pour être dans la légalité, les chasseurs ayant tué les 1 490 tourterelles auraient donc dû être au moins 30.

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, le chasseur saoudien ayant publié les clichés sur Instagram assure que c’était pourtant le cas :

Nous étions 32 chasseurs en règle, encadrés par une agence de chasse touristique comme le veut la loi marocaine, et aucun de nous n’a tué plus de 50 oiseaux. Pourtant, je suis assailli de messages de haine sur mon compte Instagram et mon portable. Cette histoire a pris une proportion démesurée.



… mais qui n’est pas toujours respecté

Pourtant, ce chasseur est visible dans l’une des vidéos publiées par l’agence Extreme hunters sur Instagram, dans une "story", dans laquelle la personne qui filme lui demande de tuer une autre tourterelle, ce à quoi il répond : "Je viens déjà d’en tuer une autre, ça fait 245 en tout !"





Des irrégularités semblent d’ailleurs visibles dans d’autres vidéos publiées sur le compte Instagram de Extreme hunters, tournées au Maroc. Dans l’une d’elles, un chasseur annonce le nombre de tourterelles tuées par son groupe : "4 tireurs et 820 tourterelles. Ah non, non ! 887 !" Un peu plus tard dans la "story", sur une autre vidéo, trois chasseurs qataris déclarent fièrement : "285 tourterelles et trois tireurs !"





Sur des images de promotion publicitaire, Extreme hunters promet également 500 cartouches par chasseur, pour un voyage de six jours.