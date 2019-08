Le docteur Stéphanie Quinn-Davidson, directrice de la Commission intertribale sur les poissons de la rivière Yukon, a mené avec plusieurs personnes une étude pour examiner les causes des décès de saumons dans la rivière Koyukuk sur 200 kilomètres.

Tous les indices nous laissent penser que c’est bien la chaleur qui a causé ces morts massives dans le Yukon.

Nous avons examiné les saumons morts pour déceler d’éventuelles traces de maladies, parasites, infections, tumeurs ou tout autre élément indiquant qu'ils étaient malades. Nous avons exclu la pollution parce que cette zone est totalement préservée et que les eaux usées n’y sont pas rejetées. Selon toutes les indications, ces saumons semblaient en parfaite santé, mais ils n’avaient tout simplement pas pondu et ne semblaient pas prêts à se reproduire.

Nous avons eu un épisode de chaleur extrême en Alaska du 7 au 11 juillet, durant lequel la température de l'air était de plus de 20 degrés Fahrenheit [soit 7 degrés Celsius] au-dessus de la moyenne. Les habitants nous ont dit qu'ils ont commencé à voir des saumons morts à partir du 12 juillet.

Nous avons également constaté que le niveau d’eau était bas dans de nombreuses régions : pour les saumons, trouver un refuge dans des espaces plus profonds et plus frais a donc pu être plus difficile.

Le nombre de poissons morts semble avoir atteint son paroxysme une à deux semaines plus tard, alors que nous recevions de plus en plus de témoignages de la part des habitants.

Dès que les températures ont diminué, nous avons cessé de voir des saumons morts. Le fait que nous ayons vu cela dans les réseaux hydrographiques de l'ouest de l'Alaska à peu près au même moment nous laisse à penser que tout cela était lié à la chaleur.

Il est très probable que le nombre de morts se chiffre en milliers, voire en dizaines de milliers. Et ce n'est que le fleuve Yukon. J'ai une amie qui pêche dans la baie d'Ugashik, et elle a dénombré plus de 500 saumons morts à un kilomètre et demi de son campement. Elle y pêche depuis plus de 30 ans et n'a jamais rien vu de tel.