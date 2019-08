Depuis le mois de juillet, le marché de Bimbo, près de Bangui, la capitale centrafricaine, croule sous les ordures. Excédés par l’inaction de la municipalité, les marchands et riverains s’organisent pour nettoyer les lieux, et s’interrogent sur l’absence de solution.

Des tas de feuilles de peaux de maïs séchées, de plastiques ou de paniers en plein milieu d’un marché : c’est le spectacle visible sur les images de Chris Can, l’un de nos Observateurs à Bangui, qui nous a fait parvenir les 16 et 19 août deux vidéos montrant la situation au marché de Bimbo, une commune située en périphérie de la capitale centrafricaine.

Cette situation, qui dure depuis près d’un mois, agace les vendeurs et les riverains, comme l’explique notre Observateur :

Notre Observateur est d’autant plus inquiet qu’il a suivi la rénovation du marché de Bimbo depuis ses débuts. En août 2018, ce marché avait ainsi été inauguré en grande pompe par Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, en présence de représentants de l’Union européenne.



À Bimbo, plusieurs infrastructures, dont le marché, avaient été rénovées grâce à plus de 3,7 milliards de francs CFA (environ 5,6 millions d’euros), fournis par le 10e Fonds européen pour le développement.





"Les commerçants continuent de payer des taxes, mais la mairie ne nettoie rien"

Pourtant, un an après, la situation s’est fortement dégradée, comme l’explique Yves Bossokombo, président des commerçants du marché de Bimbo :



Dans le marché, nous comptons environ 360 commerçants réguliers dans des boutiques, et environ 2 000 petits marchands. Chacun paie une taxe journalière à la mairie, qui varie entre 100 et 250 francs CFA [entre 15 et 40 centimes d’euros, NDLR] : cette somme doit normalement servir à payer des agents d’entretien qui viennent nettoyer les déchets.

Mais depuis un mois, ils ne peuvent plus le faire, car leur camion est en panne et n’a toujours pas été réparé. Il y a un autre camion, mais celui-ci a été loué à une brasserie pour le ramassage de ses ordures ! Malgré les taxes payées par les commerçants, la mairie est donc dans l’incapacité de nettoyer ce marché.