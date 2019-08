Photo publiée sur la page Facebook "Sirenas Especiales".



Actuellement, j’entraîne 20 athlètes, âgées de 14 à 30 ans : il y a 17 filles et 3 garçons. Dans le groupe, 18 sont atteint.e.s de trisomie 21, une athlète est microcéphale [la microcéphalie se manifeste par une taille de crâne inférieure à la normale, NDLR], et une autre a des problèmes auditifs. Certaines font partie du groupe depuis 2011.

Vidéo d'entraînement, envoyée par Paloma Torres à notre rédaction.



Sur le plan cognitif, ce sport permet d’améliorer la concentration, la mémoire…



Mais surtout, il favorise leur intégration sociale. Comme elles participent régulièrement à des compétitions nationales et internationales, auxquelles prennent parfois part des personnes non handicapées, et qu’elles ont déjà gagné une cinquantaine de médailles, elles sont reconnues socialement, leur travail est applaudi. C’est également important pour les familles, car certaines ne pensaient pas forcément qu’elles parviendraient à faire quelque chose de leur vie.