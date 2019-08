Tôt le matin, les villageois ont découvert le corps de l’orpailleur. Après l’enterrement, ils se sont rassemblés et une centaine d’entre eux, certains armés de pelles ou de pioches, se sont dirigés vers la mine. Tout le monde a compris le danger et a commencé à fuir.

Photo transmise via Whatsapp par des employés de la mine.



Je suis resté un moment près de l’entrée du site. Des villageois ont commencé à casser du mobilier, comme des chaises et des tables, et à détériorer un petit hangar. À un moment, un petit groupe s’est formé : j’ai entendu qu’ils se dirigeaient vers la fosse, où des Turcs étaient à priori toujours en train de travailler. Ils voulaient visiblement s’en prendre à eux. Après ça, je suis rentré chez moi et les gendarmes sont arrivés pour rétablir l’ordre.

Lors de l’attaque, des Turcs se sont réfugiés dans les buissons. Selon un employé turc de la mine interrogé par la rédaction des Observateurs de France 24, ils sont restés là jusqu’à ce que les gendarmes viennent les secourir.

L'un des camions incendiés par les habitants le 8 août. Photo transmise via Whatsapp par des employés de la mine (le logo en bas à gauche indique le modèle du téléphone utilisé pour prendre la photo).



Photo transmise via Whatsapp par des employés de la mine.

Un ressentiment ancien vis-à-vis de l’entreprise turque

"Il y a eu une altercation avec un employé turc"

Nous sommes en colère contre les Turcs, non seulement à cause des licenciements, mais surtout à cause de l’embauche de ces expatriés. Certains étaient expérimentés et nous apportaient des compétences, mais la plupart ne savaient même pas conduire les engins de la mine. C’était un peu absurde de voir des superviseurs burkinabè former des expatriés.

Capture d'écran d'une des vidéos transmises à notre rédaction montrent des ouvriers ayant visiblement des difficultés à manier des engins dans la mine. Selon notre Observateur, il s’agit d’expatriés turcs.



Mais la colère est montée d’un cran il y a quelques jours, quand il a eu une altercation : on a voulu montrer à un Turc comment faire correctement son travail, et que ce dernier a commencé à s’énerver et à dire qu’un noir ne pouvait pas lui montrer comment travailler. C’était vraiment méprisant.

Issouf G. est un employé de la mine, qui était présent au moment de l’attaque. Il a accepté de témoigner sous couvert d’anonymat, par peur de répercussions sur sa carrière.Dans un communiqué publié le 9 août, l’entreprise turque a annoncé qu’une "faille de sécurité" avait touché son site de Youga, qu’elle y suspendait ses activités et que ses employés avaient été transférés vers la capitale Ouagadougou.À la suite de cette attaque, le ministère de la Sécurité burkinabé a appelé la population au calme et fait état de "blessés" et "d’importants dégâts matériels", sans plus de précisions. Il a ajouté qu’un suspect avait été arrêté dans le cadre d’une enquête ouverte sur la mort de l’orpailleur.Selon nos Observateurs, cela faisait plusieurs semaines que les habitants et certains employés étaient en colère vis-à-vis de l’entreprise turque : la mort de l’orpailleur aurait donc simplement mis le feu aux poudres.Entre avril et juin 2019, environ 500 personnes ont ainsi perdu leur emploi à la suite d’un licenciement ou d’un non-renouvellement de leur contrat à durée déterminée, comme le rapporte notamment le journal spécialisé L’économiste du Faso Par ailleurs, pour faire des économies, Burkina Mining Company a fait appel à un sous-traitant turc, Orkun Group Sarl : ce dernier aurait embauché une centaine de travailleurs turcs.Issouf G. a régulièrement travaillé avec ces Turcs expatriés : il décrit une cohabitation relativement tendue.