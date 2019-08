Roubaix est une ville où "40 % de la population est issue d’un pays où la religion musulmane est majoritaire" selon des estimations récentes de la municipalité.Ce constat vaut régulièrement à la ville d'être la cible d'intox et de publications haineuses venant d'internautes conservateurs qui érigent la ville en symbole du "grand remplacement" - théorie conspirationniste selon laquelle la population européenne serait petit à petit délibéremment remplacée par une population non européenne.Ce tweet avec deux photos montrerait donc l'évolution des tenues vestimentaires en 50 ans à Roubaix. Il a été publié par Waleed al-Huseini, écrivain d'origine palestinienne auteur de plusieurs ouvrages dans lesquels il analyse, selon lui, le "processus d’islamisation de la France". Fondateur du Conseil des ex-musulmans de France (CEMF), Waleed al-Huseini recueille régulièrement la sympathie des militants d'extrême droite pour ses publiactions affichant une hostilité à l'islam, à l'immigration et aux musulmans.Décryptage :Pour en savoir plus sur la vérification des images, vous pouvez consulter notre guide ici