Nous voulons que cette initiative permette de restaurer la forêt de Kakimbo car ce site public a été fortement dégradé. Dans les années 70, la forêt s’étendait sur près de 83 hectares mais aujourd’hui, à cause de l’urbanisation et des constructions anarchiques, elle ne fait plus qu’une vingtaine d’hectares. Il y a également une carrière d’exploitation de sable qui avait été installée dans cette forêt - elle est aujourd’hui à l’arrêt. Or, c’est un poumon écologique de la capitale et un patrimoine classé !



Ce challenge a été suivi par des acteurs de la société civile et aussi des entreprises : récemment, nous avons fait une opération avec la banque BICIGUI [branche guinéenne du groupe BNP Paribas, NDLR]. Près de 700 personnes y ont participé depuis octobre dernier. Nous avons également travaillé sur un projet similaire au mois d’avril lors du festival des Arts et du Rire de Labé, au cours duquel nous avons lancé le challenge "un festivalier, un arbre". Nous avons ainsi planté 200 arbres à Labé. Nous menons également des opérations de "reboisement collectif", en groupe.



Au total, avec nos différentes actions, nous avons planté 1 460 arbres à Conakry et dans l’intérieur du pays avec notre ONG. Aujourd’hui, nous sommes une vingtaine de bénévoles et nous organisons aussi des séances de sensibilisation dans les écoles. Nous souhaitons maintenant impliquer davantage les autorités, et surtout les municipalités, pour nous aider et nous mettre à disposition d’autres domaines à reboiser !