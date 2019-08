Une vidéo a massivement circulé sur les réseaux sociaux depuis le 4 août montrant un groupe de migrants ivoiriens affirmant avoir été jetés en plein désert par les autorités tunisiennes, dans une zone militaire non loin de la frontière libyenne. Notre Observatrice a enregistré ses échanges téléphoniques avec eux, avant que tout contact ne soit coupé, faute de pouvoir recharger les téléphones.



La vidéo a été filmée le samedi 4 août. Elle montre plusieurs ressortissants africains, dont des femmes et des enfants, filmés par un des leurs qui explique :



"[…] On était à la préparation de la fête de l’indépendance de notre pays, la Côte d’Ivoire. [Des Tunisiens] viennent, ils nous prennent et ils nous envoient dans un désert. […] Et ils nous mettent à la frontière. Ils savent que la Libye est un pays dangereux.



Suivent alors les témoignages d’une femme enceinte et d’une mère qui se plaignent des conditions dans lesquelles elles se trouvent : "On n’a pas à manger. […] Nos enfants n’ont pas d’eau à boire. Ayez pitié de nous."





La vidéo a notamment été relayée par la page Facebook du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), une ONG qui informe et sensibilise notamment sur la question migratoire en Tunisie.



Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), il s’agit de 36 personnes de nationalité ivoirienne, parmi lesquelles 11 femmes (dont une enceinte) et 4 enfants. L’OIM a également regretté le non-respect par les autorités tunisiennes de la procédure réglementaire en cas d’arrestation de migrants en situation irrégulière :



"Les procédures opérationnelles adoptées auraient supposé que les migrants soient référés au Croissant rouge tunisien, appuyé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui aurait été disponible pour évaluer leurs besoins, assurer une assistance médicale et humanitaire à ceux qui en avaient besoin, et par le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) pour les migrants qui auraient souhaité demander une protection internationale."