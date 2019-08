Un entrepôt militaire de la ville russe d’Achinsk a explosé lundi 5 août. Les habitants de la région ont pu répertorier les dégâts. Des munitions ont été projetées jusqu’à 15 km du site.

Le Centre de support logistique de Kamenka, situé juste au sud d’Achinsk, s’est embrasé lundi après-midi. S’en est suivi une série d’explosions, pendant plusieurs heures. Les habitants des deux villes voisines, Kamenka – environ 30 000 habitants et Achinsk – 100 000 habitants, ont été évacués.

De violentes explosions à Kamenka sont visibles sur cette vidéo publiée sur une page VKontakte de la ville voisine de

Karsnoyarsk.

Katerina Radenko habite à Krasnoyarsk, une grande ville située à 180 kilomètres de Kamenka, mais a grandi dans la région. Elle a partagé une vidéo la montrant en train de fuir la ville et de dire :

Katerina Radenko a filmé la suite des explosions après avoir décidé de quitter la ville d’Achinsk.

Je rendais visite à mes parents à Achinsk quand j’ai entendu les premières explosions vers 17h15. Nous avons fui vers la ville de Nazarovo [située à 20 km au sud de Kamenka, NDLR].



Après la première détonation nous sommes partis... l’évacuation a commencé trop tard et les gens ont commencé à partir sans attendre d’en savoir plus. Ceux qui ne pouvaient pas partir en voiture se sont rués sur les bords des routes en espérant que quelqu’un les prenne en autostop.



J’ai grandi ici et j’ai beaucoup de famille à Achinsk. Beaucoup savaient qu’il y avait des bâtiments militaires à Kamenka et Malyy Uluy [ville située à 8 km au sud de Kamenka, NDLR], mais personne n’avait imaginé qu’ils pourraient exploser.