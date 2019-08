@BFMTV , vous qui aimez les images choc, pourquoi ceci ne tourne pas en boucle dans votre actualité ? La Guadeloupe est aussi la France. 🤷🏽‍♂️



CHU de Pointe-à-Pitre quand il pleut :

Le mouvement de grève a été lancé le 23 juillet pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et de soin, et en particulier la vétusté de certains locaux, depuis l’incendie ayant frappé le CHU le 28 novembre 2017 . Sur les réseaux sociaux, des images de couloirs inondés par les eaux de pluie sont par exemple diffusées par des pages soutenant le mouvement.La grève a même commencé le 10 juillet au sein de la maternité et des urgences du CHU. Ces services avaient été complétements détruits par les flammes, puis délocalisés à quelques kilomètres dans des bâtiments de la Polyclinique privée, jugés inadaptés et insalubres par les grévistes.