Samira (pseudonyme) est une footballeuse professionnelle iranienne.

Au sein de la "Ligue Kowsar", la ligue de football féminin professionnelle, six clubs sur dix ont des "conseillers techniques" masculins. Ils nous entraînent et nous donnent des conseils tactiques, mais il leur est plus compliqué de nous coacher lors des matchs, puisqu’officiellement, les hommes ne peuvent pas assister aux matchs de football ou futsal féminins.

La plupart des équipes hôtes et des gardiens de stades laissent les "conseillers" entrer dans le stade, tant qu’ils restent un peu en retrait par rapport au terrain. Mais dans certaines villes, ce n’est pas possible. Par exemple, dans les provinces de Gilan et Mazandaran [au nord de l’Iran, NDLR], les gardiens de stades ne les laissent pas entrer. Quand c’est comme ça, ils tentent de suivre le match comme ils peuvent, à partir du toit d’un immeuble voisin, derrière des barrières, ou alors ils téléphonent à leurs collègues féminines qui sont dans le stade.