Depuis trois semaines environ, l’axe reliant les communes de Mali et Labé, dans le nord de la Guinée, est devenu un enfer pour les voyageurs, car il n’existe plus aucun pont pour traverser la rivière Bagou, située sur cet axe. Pour pouvoir la franchir, ils sont désormais contraints d’attendre des heures et de payer des gens pour les aider à faire passer leurs véhicules, qui sont souvent endommagés à cause de l’eau.

La rivière Bagou se trouve dans le district de Yambering. Elle est située entre Mali (au nord) et Labé (au sud).