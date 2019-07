Photo utilisée par l'employé Elie Daoud, au premeir plan, comme photo de profil, le montrant avec une collègue kazakhe dans une pause suggestive.



Le 28 juin, la photo est repérée par des internautes kazakhs qui la relaient sur Facebook, la jugeant dégradante pour les Kazakhs. Certains estiment qu’elle est une "insulte "pour le peuple kazakh, demandant au gouvernement de punir Elie Daoud.







Pourtant, aucune de ces vidéos n’est vraie : la rédaction des Observateurs de France 24 a pu avoir accès à ces vidéos, et n’a pu constater aucune similarité physique entre le vrai Elie Daoud et les acteurs de ces vidéos pornographiques. Par ailleurs, une des actrices de ces vidéos a été identifiée comme une top-modèle tadjike qui a confirmé à notre rédaction que l’expatrié libanais n’apparaissait pas dans ces vidéos.



De son côté, Quelques heures après la publication de ce message, le web kazakh est envahi par de nombreuses vidéos pornographiques affirmant montrer les ébats d’Elie Daoud et de sa collègue kazakhe. La diffusion de ces images exacerbe la colère visant l’expatrié libanais et les commentaires haineux sur les réseaux sociaux kazakhs.Pourtant, aucune de ces vidéos n’est vraie : la rédaction des Observateurs de France 24 a pu avoir accès à ces vidéos, et n’a pu constater aucune similarité physique entre le vrai Elie Daoud et les acteurs de ces vidéos pornographiques. Par ailleurs, une des actrices de ces vidéos a été identifiée comme une top-modèle tadjike qui a confirmé à notre rédaction que l’expatrié libanais n’apparaissait pas dans ces vidéos.De son côté, Elie Daoud a également publié une vidéo sur son compte Facebook pour demander pardon d’avoir offensé les internautes kazakhs. Ce dernier a finalement été exfiltré par les autorités kazakhes… Mais ces réactions tardives n’ont pas empêché des représailles.



Des violences pendant près de trois heures



Le 29 juin, des travailleurs kazakhs de l’entreprise CCC se sont donc rassemblés sur le chantier de Tengiz et ont attaqué plusieurs travailleurs qu’ils identifiaient comme originaires de pays arabes : Palestiniens, Jordaniens, Libanais ont ainsi été attaqués pendant près de trois heures jusqu’à ce que la police kazakhe intervienne et évacue une quarantaine de blessés.



Étant donné le caractère choquant de ces vidéos, nous n'en publions que des captures d'écran.



Captures d'écran de plusieurs vidéos des violences sur le site de CCC à Tengiz, le 29 juin. .



Le 30 juin, le responsable du site pour CCC, Hishal Kawash, a publié une vidéo pour annoncer que la compagnie s’était officiellement séparée d’Elie Daoud, et que la situation était rentrée dans l’ordre sur le site de Tengiz. Aucune information à propos de la jeune femme et de son intégrité physique n’a cependant filtré dans les médias kazakhs.



Mais l’affaire n’est pas restée sans réaction : les gouvernements d’Aman et Beyrouth ont demandé aux autorités kazakhes de garantir la sécurité de leurs ressortissants et ont appelé à l’ouverture d’une enquête sur ces violences. Le gouvernement du Kazakhstan a affirmé que toute la lumière serait faite sur cette histoire.



Notre rédaction a pu s’entretenir avec des journalistes, des ressortissants de pays arabes et des travailleurs kazakhs de CCC. Beaucoup confirment que la photo de ‘Elie Daoud’ et les vidéos qui lui ont été attribués n’était qu’un prétexte pour laisser éclater une colère plus profonde des travailleurs du site de Tengiz.



L’histoire commence avec une photo d’Elie Daoud, un expatrié libanais de la compagnie Consolidated Contractors Company (CCC), très implantée dans la région et participant à l’exploitation du gisement pétrolier de Tengiz.Sur la photo, il pose avec une de ses collègues de travail. La photo est on ne peut plus suggestive : l’homme tient un talkie-walkie dont l’antenne semble, avec la perspective, rentrer dans la bouche de la jeune femme kazakh. La photo n’a pas été postée publiquement par l’expatrié libanais, mais était visible comme sa photo de profil sur WhatsApp.