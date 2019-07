Serafima Fofanova, 25 ans, a publié une photo d’elle avec un filtre Instagram créé spécialement pour la campagne. Il fait apparaître des coquards, des éraflures sur le visage et le slogan sur les lèvres.







Contactée par la rédaction des Observateurs de France 24, elle explique pourquoi elle participe au mouvement :

Nous avons vraiment besoin de cette loi. Dans les familles, les violences domestiques sont fréquentes, mais elles restent taboues. Il ne se passe rien jusqu’à ce qu’une tragédie se produise. [Les auteurs de ces violences] sont des criminels et devraient être punis pour ce qu’ils font.

Pour Serafima Fofanova, cette campagne a une résonnance particulière. Dans la publication accompagnant sa photo, elle décrit les abus que son père a fait subir à sa mère. Elle raconte notamment avoir vu son père frapper sa mère dans le dos avec un fer à repasser ou menacer un de ses amis en le frappant dans les côtes avec un couteau dans la cuisine familiale.



"Mon esprit bloque partiellement ces souvenirs", écrit-elle. "C'est ce qui se passe avec les chocs violents. Je ne me souviens plus comment tout cela s’est terminé, car j’avais entre 5 et 7 ans à cette époque.” Serafima Fofanova explique encore comment la police est venue, puis repartie après que sa mère a assuré que tout allait bien, et qu’elle avait pardonné son mari. "Beaucoup de gens se demandent comment on peut laisser quelqu’un nous traiter de la sorte, puis pardonner tant de violence, mais maintenant, je comprends que ma mère voulait seulement de l’amour”, poursuit-elle.

J’ai pleuré en écrivant cette publication sur Instagram. Si nous avions eu cette loi, ma situation aurait pu être différente. Ma vie aurait pu prendre un autre tournant. Mon père battait ma mère devant moi quand j’étais enfant. J’avais si peur de lui. Ma grand-mère est venue et m’a emmenée loin de ma famille, à 4 000 kilomètres de ma mère et de mon père. Elle a réussi à obtenir ma garde. Si la police avait emmené mon père, cela aurait protégé ma famille.

Quand Serafima Fofanova a signé la pétition d’Alena Popova, lancée il y a trois ans, il n’y avait que 500 noms. La récente campagne lui a donné un nouvel élan, et en juillet 2019, ce nombre est monté à plus de 600 000. La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matviyenko, y a même répondu, assurant que les responsables politiques examineraient la possibilité de renforcer la législation.



Au moins une femme russe sur cinq a été victime de violences physiques - infligées par son mari ou un partenaire - à un moment de sa vie, selon une étude officielle citée dans un rapport de l’organisation Human Rights Watch en 2018. Le document détaille également le mépris et le manque d’intérêt de certains policiers à l’égard des femmes venues porter plainte. Les violences domestiques sont ainsi régulièrement considérées comme relevant du cercle privé et devant être résolues au sein de la famille, sans recourir à une aide extérieure.



En 2017, le président Vladimir Poutine a donné force de loi à un amendement visant à alléger les peines pour les violences commises au sein du cercle familial. Elle a permis de passer d’une peine d’emprisonnement à une simple amende en cas de violence à l’encontre d’un conjoint ou d’un enfant entraînant des ecchymoses ou des saignements, et non des fractures. L’année qui a suivi, le nombre de cas de violences domestiques signalées à la police a été réduit de moitié, laissant supposer que la loi a dissuadé les femmes de porter plainte.



>> Lire aussi sur Les Observateurs de France 24 : Une tatoueuse russe camoufle les cicatrices des victimes de violences conjugales

Cet article a été écrit par Christopher Brennan et Catherine Bennett.