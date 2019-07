Lorsqu’il a quitté les États-Unis, Israel Concha se souvient avoir été "déchiré". Aujourd’hui, il souhaite montrer qu’il existe bien des opportunités au Mexique :

J’ai vu à quel point les gens souffrent de ce système d’immigration. Moi, après avoir été expulsé, j’ai cru que ma vie était terminée. C’était un moment très dur. Mais finalement, j’ai réalisé que je pouvais participer à trouver une voie pour d’autres personnes contraintes de revenir.



Nous fournissons une assistance psychologique, des coupons alimentaires et des cours d'espagnol. Nous organisons aussi des événements pour mettre en contact des demandeurs d’emploi avec des entreprises. En plus de cela, chaque jour, nous allons chercher à l’aéroport ou à la gare routière des personnes qui viennent d'arriver et les aidons à rentrer chez elles, ou à trouver un toit.







Ici, les opportunités sont nombreuses, surtout si vous êtes bilingue. Nous aidons par exemple certaines personnes à obtenir une certification pour devenir professeur d’anglais. À l’heure actuelle, les centres d’appels sont les principaux pourvoyeurs d’emplois pour nous. Mais nous cherchons d’autres opportunités pour les bilingues, notamment dans le secteur des technologiques.