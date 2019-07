On fait des pâtes, du riz, de la purée de pommes de terre, des légumes, des hamburgers. On apporte beaucoup d’eau et de lait en poudre pour bébé, et parfois des jouets faits à la main comme des poupées de chiffon. Nous sommes environ 5 ou 6 à traverser la frontière chaque jour, et parfois plus quand des volontaires venus d’autres États nous rejoignent.

Nous entendons ici que 2 000 personnes attendent d’être appelées à Matamoros. Le temps d’attente minimum est de deux mois.

Nous donnons de la nourriture à ceux qui attendent dehors, nous ne voyons pas ceux qui sont dans des refuges plus loin de la frontière. Les personnes qui sont en haut de la liste doivent attendre près du pont, mais de plus en plus de personnes restent là parce qu’elles ont peur de manquer leur tour.