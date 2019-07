Photo prise par Moussa Dow, dans la commune de Thiaroye-sur-Mer, à Pikine : "Ici, on prépare du matériel de sonorisation, la musique sera au rendez-vous."

Photo prise par Moussa Dow, dans la commune de Thiaroye-sur-Mer, à Pikine : "Un artiste s’est porté volontaire pour permettre aux enfants de participer à la fête."



Le Sénégal n’a encore jamais remporté la CAN. Mais le pays a déjà atteint la finale en 2002 : les Lions de la Teranga s’étaient alors inclinés face aux Camerounais lors des tirs au but. L’Algérie, elle, a déjà remporté la CAN en 1990, après avoir échoué en finale une première fois en 1980.