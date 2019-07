Le milieu de terrain algérien est devenu un peu plus l’idole des supporteurs des Fennecs en marquant ce but à la dernière minute du match, remporté 2-1 par l’Algérie. Ce but a propulsé l’Algérie en finale, 29 ans après sa dernière CAN remportée en 1990.

Son coup franc enroulé est devenu célèbre, à tel point que de nombreux supporteurs ont voulu le rejouer, à leur manière.



Plusieurs enfants se sont notamment prêtés au jeu.

D’autres ont utilisé des objets plus rudimentaires comme des vis :

Je suis tombé sur cette photo sur FB 😂 #MahrezChallenge pic.twitter.com/4jm5zpQdVl Leonidas (@TheDzGunner) 18 juillet 2019

Des boulons :Des dominos :Des thés à la menthe :Des tasses :Des concombresOu mettant même en scène des mannequins :D'autres ont rejoué le mythique coup franc dans le jeu vidéo PES :