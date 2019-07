Un accessoire "facile à voler" selon un garagiste d'Abidjan

Pourquoi ces interrupteurs sont-ils particulièrement ciblés depuis le début de l’été ? Selon Moussa Soro, garagiste à Adjamé, un quartier du nord de la ville, la période est propice.

Généralement, la saison des pluies, qui commence à partir de mai, est pour nous une période où nous avons beaucoup de travail à cause des vols qui se multiplient. La pluie fait du bruit, et donc c’est plus facile pour les voleurs d’agir sans se faire repérer à cette période.

J’ai constaté que les Toyota étaient particulièrement la cible des vols cette année, et la raison est simple : l’interrupteur permettant de lever les vitres ne nécessite pas d’outils particuliers pour être volé, il suffit de le déclipser. Cela rend le vol rapide et facile.

Ces accessoires finissent généralement à la casse d’Abobo, dans le nord d’Abidjan, où ils sont revendus environ 40 000 francs CFA l’unité (60 euros). L’ironie de l’histoire, c’est que ceux qui se font voler ces boutons vont souvent les racheter dans cette casse, là où se trouve probablement leur propre bouton volé !