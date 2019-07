Une vidéo montrant un avion éviter de justesse un accident avec un camion-citerne a été vue plus d’un million de fois sur Twitter et relayée dans plusieurs langues. Elle provient en réalité du jeu vidéo GTA V.

L’image est digne d’un film : un avion Airbus A380 en train d'atterrir se retrouve nez à nez avec un camion-citerne qui fait irruption sur la piste. L’avion parvient d’un cheveu à éviter l’accident en passant juste au-dessus du camion.

Atentado terrorista en Argelia, que no llega a funcionar por la inmensa habilidad del piloto pic.twitter.com/KrQuh1gscU Merlín (@Od_Edu) July 9, 2019

À l’origine, une erreur d’un politicien pakistanais

La vidéo a été popularisée le 5 juillet par Khurram Nawaz Gandapur, le secrétaire général du parti "Awami Tehreek" au Pakistan, qui l’a publiée sur Twitter avec la légende suivante : "Cet avion l’a échappé belle, cela aurait pu être un grand désastre. Sauvetage miraculeux grâce à la vigilance du pilote." Son tweet a été partagé plus de 1200 fois.

De nombreux internautes ont rapidement fait remarquer au politicien pakistanais que sa vidéo n’était pas réelle.



En faisant une recherche sur YouTube avec les mots-clés "Put Ron in Your Tank", visibles sur le camion-citerne, on retrouve ainsi une vidéo postée par une chaine Youtube spécialisée dans les images du jeu vidéo Grand Theft Auto 5, qui permet de conduire plusieurs véhicules, dont des avions.

Après avoir compris qu'il s'agissait d'un jeu vidéo, Khurram Nawaz Gandapur a supprimé son tweet (archivé ici).

Sur le camion, on distingue les mots "Put ron in your Tank". En tapant ces mots-clés sur Youtube, on retrouve l'origine de la vidéo.