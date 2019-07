J’ai remonté quasiment 200 trottinettes à moi tout seul, et je vois plein d’autres gens le faire ! Avec mes vidéos, j’essaye d’inciter le plus de monde possible à venir participer à cette "pêche de dépollution". C’est terrible de voir qu’un moyen de transport qui se voudrait plus écolo devienne polluant !



Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de plonger avec des bouteilles pour en sortir encore davantage !

Le nageur n’est pas le seul à repêcher les trottinettes au fond de l’eau à Marseille. C’est également le cas du Youtubeur ChrisDetek, spécialisé dans la pêche à l’aimant : il lance un aimant et un grappin au fond de l’eau pour en ressortir les objets métalliques. Depuis deux mois, ses vidéos le montrant sortir des trottinettes des eaux du Vieux Port cumulent plusieurs millions de vues.



Pour remédier à ces problèmes en amont, l’opérateur américain Lime – l'un des six présents dans la ville – assure avoir rendu impossible le verrouillage des trottinettes près de la mer pour "diminuer la probabilité qu’elles soient jetées à l’eau". Des employés de la société - des "médiateurs" - sont aussi chargés de faire de la "sensibilisation aux bonnes pratiques" auprès des Marseillais. En outre, Benjamin Barnathan, chargé de l’arrivée de Lime à Marseille, rappelle que "la récupération dans l’eau doit être faite par des professionnels”, assurant que ses équipes sont "extrêmement investies sur le sujet de la réactivité et de la disponibilité".



Également contacté par notre rédaction, Jean-Luc Ricca, conseiller municipal délégué à la circulation, au stationnement et à l'auto-partage, a indiqué qu'il avait demandé aux opérateurs de trottinettes de prendre des mesures préventives et a posteriori : "Quatre entreprises ont déjà fait en sorte que leurs trottinettes ne puissent plus être laissées dans certaines zones, notamment vers le Vieux Port, Lime a déployé des 'médiateurs' sur le terrain. De plus, plusieurs sociétés ont passé des conventions avec des clubs de plongée ou encore la Société nautique de la corniche pour repêcher les trottinettes."



Il a également déclaré que le problème l'interpellait, mais sans l'inquiéter pour autant : "Nous sommes encore en phase expérimentale, donc il est normal 'd'essuyer les plâtres'. De plus, il existe un flou juridique, puisque nous attendons toujours les décrets d'application de la loi d'orientation et de mobilité (LOM), ce qui nous empêche de prendre certaines mesures pour l'instant."