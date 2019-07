Des vidéos ont circulé, fin juin, sur Twitter, montrant des réfugiés violemment chassés devant un bâtiment du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Soudanais installés à Tripoli pour la plupart, ces déplacés de la guerre civile libyenne avaient auparavant fui l’école dans laquelle ils étaient hébergés, en raison du climat d’insécurité qui y régnait.



Ces vidéos ont circulé sur des comptes Twitter soudanais, où l’on voit plusieurs ressortissants de ce pays être chassés par des agents de sécurité libyens devant un bâtiment présenté, par les auteurs des tweets, comme étant celui "de l’ONU".







On y voit notamment un Libyen crier :"Je ne vais pas vous le dire un par un ! […] Allez, dégagez !" Joignant le geste à la parole, il pousse violemment un des réfugiés, avant d’ajouter :"Allez-vous-en, il n’y a plus personne ! Il n’y a plus de Haut-Commissariat !"







Dans une troisième vidéo, le même homme libyen interpelle vivement un Soudanais à terre, en simulant un coup de pied :"Dégage, va te faire f*** ! Tu n’as pas honte, tu t’assieds comme ça devant le bâtiment et tu m’appelles en me disant que tu filmes ! Va te faire f*** toi et ta caméra ! Si tu n’avais pas un enfant avec toi, je t’aurais n***, je t’aurais écrasé !"



Les réfugiés soudanais que l’on voit dans ces vidéos venaient de l’école Ahmed Ben Chatwan, située à Tripoli, où ont été hébergés près de 150 réfugiés soudanais, érythréens et irakiens, depuis avril.



En effet, comme 100 000 Libyens, ces étrangers installés à Tripoli se sont retrouvés sur la ligne de front, dans la guerre qui oppose les partisans du gouvernement d’union nationale basé dans la capitale, avec à sa tête Fayez al-Sarraj, et ceux du chef de l’armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, basé à Benghazi.



L’ école Ahmed Ben Chatwan est directement gérée par le Croissant-Rouge libyen (branche locale du CICR), et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) y prodigue une assistance psychologique et médicale. L’émissaire de l’ONU, Ghassan Salamé, a d’ailleurs visité les lieux le 9 juin, et salué l’effort fourni pour venir en aide aux réfugiés. De même, le secrétaire d’État libyen en charge des déplacés et le ministre du Travail s’étaient rendus sur place fin avril pour s’assurer du bon traitement des réfugiés.