1/ Pourquoi cette maladie ne tue pas en Europe ou en Amérique ?



Pour l’ONG Médecins sans frontières , la possibilité qu’un patient malade d’Ebola arrive dans un pays européen existe, même si elle est "très faible". En revanche, la "propagation épidémique" est "extrêmement peu probable". Le ministère français des Solidarités et de la Santé assure ainsi que la France "se prépare depuis plusieurs années à la gestion de ce type d'événements sanitaires [comme Ebola] et dispose d'établissements de santé de référence et de laboratoires de très haute sécurité pour y faire face".