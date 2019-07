Une impressionnante vidéo, qui circule depuis le 29 juin, montre un tigre prendre en chasse une moto sur laquelle se trouvent deux hommes, avant de renoncer. Tournée dans l’État du Kerala, en Inde, elle est vite devenue virale. Si certains ont suggéré qu’elle aurait pu être truquée, elle est bien réelle.

La vidéo a été publiée sur la page Facebook de Forests and Wildlife Protection Society (FAWPS), une ONG indienne de défense des animaux sauvages, basée dans l’État du Telangana (sud). Depuis le 29 juin, elle a récolté plus d’1,2 million de vues et plus de 10 000 partages.

Le responsable de l’ONG a indiqué qu’elle avait été tournée par des gardes-forestiers dans le parc Muthanga Wildlife Safari, à Wayanad, dans le Kerala. Les deux gardes patrouillaient après avoir reçu le signalement d’un tigre se déplaçant dans le parc.

Sur Twitter, une spécialiste de la vie sauvage a critiqué la démarche des deux hommes, estimant qu’ils avaient sûrement commencé à filmer avant, car ils savaient qu’un tigre se trouvait dans les parages. D’après elle, ils se seraient approchés trop près de l’animal, qui aurait alors cherché à les effrayer, et non à les attaquer à proprement parler.

"Les tigres peuvent attaquer les humains"

Si l’ONG FAWPS partage la critique sur la démarche des deux hommes, estimant qu’ils auraient dû prendre un véhicule à quatre roues pour une patrouille de ce genre, elle explique à notre rédaction qu’elle n’est pas d’accord concernant la nature de l’attaque :

Les tigres font toujours très attention à l’énergie qu’ils dépensent, ils ne gâchent jamais leur force et leur énergie en chargeant tout et n’importe quoi. Il nous semble qu’ici, le tigre attendait en embuscade avant de charger. C’était une attaque pour faire chuter les deux hommes. Ils ont eu de la chance de rouler assez vite pour échapper au tigre, ils devaient sans doute être autour de 60 km/h. [Un tigre mâle adulte atteint en vitesse de pointe entre 50 et 65 km/h, NDLR.] Les tigres peuvent attaquer les humains, des attaques de ce genre ont pu avoir lieu par le passé, mais c’est la première fois qu’on voit une vidéo montrant une telle situation.

Une vidéo truquée ?

Ces dernières années, plusieurs vidéos truquées ont prétendu montrer la rencontre fortuite entre des animaux sauvages et des humains, comme cette vidéo d’un homme à vélo poursuivi par un ours, ou celle d’une surfeuse, également suivie par un ours. Ces précédents ont donc alimenté des doutes quant à l’authenticité de la vidéo du tigre pourchassant des gardes-forestiers.

Mais comme le note le site de vérification Snopes, plusieurs éléments montrent que cette vidéo est vraie : déjà, elle a été publiée par un compte identifié, celui de l’ONG FAWPS, alors que les vidéos truquées avaient été publiées par des comptes anonymes. Ensuite, lorsque le tigre apparaît à l’écran, l’homme le filmant le garde dans le cadre assez longuement, alors que dans les vidéos truquées, les animaux apparaissaient souvent très brièvement, sur quelques plans chancelants ou peu nets, avant de disparaître.