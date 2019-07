Environ un million de personnes sont enfermées dans des camps de "rééducation" dans le Xinjiang, dans l’ouest de la Chine. Elles sont majoritairement ouïghoures – une ethnie turcophone musulmane – mais aussi kazakhes. En 2019, des bénévoles basés au Kazakhstan ont commencé à récolter des témoignages auprès des proches de ces Kazakhs détenus ou visés par Pékin, pour dénoncer ces graves atteintes aux droits de l’Homme.



Ces bénévoles travaillent au sein du groupe Talpyn Zhastar (Jeunesse motivée), basé dans la ville d’Almaty, dans l’est du Kazakhstan. Il est enregistré auprès des autorités depuis avril. Le groupe assure avoir déjà collecté environ 2 000 témoignages – certains filmés – concernant des Kazakhs portés disparus dans le Xinjiang.

Ces bénévoles voyagent régulièrement au Kazakhstan pour collecter ces récits, qui sont ensuite compilés dans une base de données comprenant déjà 10 000 témoignages collectés par une autre association locale, Atajurt. Les activités de cette dernière avaient cessé après que son leader, Serikzhan Bilash, avait été assigné à résidence en mars, accusé par les autorités kazakhes "d’incitation à la haine raciale"). Les bénévoles de Talpyn Zhastar veulent désormais continuer le travail d’Atajurt.

Dans cette vidéo de Talpyn Zhastar, cette femme raconte à la directrice du groupe, Gaukar Kurmanaliyeva, ce qu’elle a subi dans un camp de détention dans le Xinjiang. Elle indique avoir notamment dû étudier le mandarin, l’histoire politique de la Chine et les idées de Xi Jinping, le président chinois. Elle explique aussi que des injections étaient faites aux détenus, et qu’elle a désormais des maux de tête, aux reins, et qu’elle ne pourra plus avoir d’enfants.

Dans les camps de "rééducation" situés dans le Xinjiang, les détenus sont notamment contraints d’apprendre le mandarin ou encore l’histoire du parti communiste, voire torturés et stérilisés. Face aux critiques, la Chine a indiqué qu’il s’agissait de "centres de formation professionnelle" destinés à lutter contre la radicalisation islamiste. Après les Ouïghours, les Kazakhs seraient la minorité la plus nombreuse dans ces camps.

>> LIRE SUR LES OBSERVATEURS : La diaspora ouïghoure exige des preuves de vie de ses disparus, "rééduqués" par la Chine