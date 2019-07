Ces derniers mois avec les élections municipales, les attaques venant de responsables politiques se sont multipliées. Un candidat du CHP (opposition) de la ville de Bolu a promis lors de sa campagne qu’il supprimerait toutes les aides de la mairie pour les réfugiés. Dans une mairie de la région d’Antalya, le conseil municipal majoritairement du CHP a interdit début juin aux Syriens l’accès aux plages [avant de se rétracter plusieurs semaines plus tard, NDLR].

Yer Malta Çarşısı, İslambol Caddesi, gerçek durumu göstermeye devam edeceğim. Birinci önceliğimiz esnaflarımızın gelir kapısını kapatmamaktır. Ben Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim. ⁦@iyiparti⁩ ⁦@fatihiyiparti⁩ ⁦@FatihBelediye⁩ pic.twitter.com/OO0AN0MXr1 İlay Aksoy (@miadavet) 18 mars 2019

En pleine campagne à Istanbul, Ilay Aksoy, une candidate du parti d’opposition Iyi, a fait une vidéo ( archive ) où on la voit déambuler dans un quartier syrien et faire des remarques anti-syriens. Elle y déclare qu’il y a un nombre trop important de magasins syriens, se plaint que "tout est écrit en arabe" et montre un paquet de chips partiellement écrit en arabe, qu’elle juge "dangereux pour les enfants".



Je pense que les attaques de ces derniers jours ont été favorisées par la victoire inattendue CHP à Istanbul. Les gens veulent que ces promesses soient traduites par des actes concrets contre nous, ils essaient de leur mettre la pression avec ces attaques.

Notre Observatrice Israa A. reprend :Les partis d’opposition ont largement remporté les d ernières élections municipales en Turquie , reprenant au Parti de la justice et du développement (AKP) de nombreuses grandes métropoles comme Istanbul et Ankara. Le nouveau maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu a dénoncé lundi 1er juillet les rumeurs infondées visant les Syriens et proposé un système d’aides favorisant les femmes et les enfants, tout en déclarant que ses concitoyens étaient selon lui "inquiets" face aux réfugiés.Depuis le début de la guerre civile syrienne, la Turquie a accueilli sur son sol plus de 3,6 millions de Syriens . Ces derniers bénéficient d’aides et d’un droit d’accès aux logements sociaux et d’un accès sous condition d’examen à l’université.