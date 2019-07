La route d'accès au cimetière d'Abobo le 3 juillet 2019. Photos : Hamadou Sawadogo.















L’accès au cimetière, dépourvu de clôture, est rendu difficile : la route en terre est boueuse, parfois creusée par l’eau. À l’intérieur, des branchages et des mauvaises herbes entourent les tombes et d’anciennes plaques funéraires sont entassées au sol.

Des branchages et mauvaises herbes entre les tombes dans le cimetière d'Abobo le 3 juillet 2019. Photos : Hamadou Sawadogo.

Il y a un peu plus d’un an, il alertait déjà notre rédaction - sur notre site et dans notre émission - sur l’état des cimetières d’Abidjan. Avec de nouvelles photos à l’appui, Hamadou Swadogo témoigne à nouveau, avec pour exemple le cimetière municipal d’Abobo.