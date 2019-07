Au début du mois de juin, plusieurs médias ont rapporté que des familles pauvres s’étaient vu verser des aides de l'État, en échange de l'accrochage de portraits des leaders du Parti. Mais, pour John Jones, directeur de campagne au sein de l’organisation Free Tibet, il est plus probable que ces familles aient accepté par peur de perdre les aides qui leur étaient déjà allouées :

L’une des menaces envers les familles pourrait être en effet qu’elles soient privées de leurs aides si elles ne remplacent pas les portraits chez elles. Le fait de couper les aides est d’ailleurs une tactique régulièrement utilisée par les autorités chinoises pour sanctionner les familles dont un membre s’est immolé pour protester contre le régime chinois. Le Parti communiste chinois a tenté à plusieurs reprises de contrôler le bouddhisme tibétain. C’est historiquement l’une des principales sources de résistance au Parti, et cette résistance vient des moines et des chefs religieux. Le Parti estime donc qu’en les rendant fidèles à l’État et les ramenant à l’idée d’une "Chine unique" la résistance disparaîtra.



Les moines doivent donc obéir à de strictes règles. Par exemple, les autorités limitent le nombre de personnes que les monastères peuvent accepter. Ces monastères doivent également arborer des drapeaux chinois, et à l'intérieur, des portraits de chefs du Parti doivent être accrochés.



En fait, le Parti tente de renforcer la loyauté et, avec le temps, espère faire disparaître l’idée que le Tibet est un pays différent, avec une culture différente.

Les troupes chinoises ont envahi le Tibet en 1950, et depuis le soulèvement manqué de 1959, la région est restée sous un strict contrôle. Les diplomates et journalistes étrangers n'ont pratiquement pas accès à la région.



L'année dernière, Tashi Wangchuk, un activiste tibétain qui cherchait à sauver sa langue, a été condamné à cinq ans de prison. En 2015, il avait confié au New York Times qu'il s'inquiétait de l’obligation du chinois mandarin dans les écoles, pouvant selon lui compromettre la capacité des enfants tibétains à lire et à écrire dans leur propre langue.



Le dalaï-lama, exilé en Inde, est toujours vénéré parmi les plus de 6 millions de Tibétains en Chine. Les autorités se sont elles engagées à "siniser" la religion dans le pays et à intégrer pleinement les Tibétains à la culture chinoise.



Cet article a été écrit par Jenny Che.