Ce travail d’alerte et de sensibilisation a commencé à la mi-juin et nous sommes optimistes : nous avons déjà eu quelques appels téléphoniques de consœurs pour dénoncer des cas qui sont prévus. Mais cela ne suffira pas. Il faut que les forces de l’ordre aient des numéros d’alerte aussi, et que les agents soient formés.Les autorités ont déjà mis en place des structures, comme l'OPROGEM (Office de protection genre, enfance et mœurs) : ce sont des policiers qui doivent descendre sur le terrain pour arrêter des cas de mutilations. Mais il n'y a pas assez de moyens mis en place et les policiers ne font pas leur travail, et ce depuis belle lurette. Il ne faut pas que les autorités restent derrière les traditions, il faut qu’elles restent derrière la loi. Tout le monde doit se réveiller. Les autorités religieuses aussi, les leaders d’influence et les leaders communautaires.